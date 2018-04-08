Manisa’da yoldan çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 yaralı

Manisa’nın Selendi ilçesinde otomobilin 20 metrelik uçuruma yuvarlandığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Selendi ilçesine bağlı Yenice Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İzmir’de ikamet eden Mehmet Dinçer (42) idaresindeki 06 DH 3786 plakalı otomobil, Selendi-Simav yolu Yenice Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak 20 metre yükseklikten uçuruma uçtu. Taklalar atan araçtaki sürücü Mehmet Dinçer’in eşi Fadime Dinçer (40), çocukları İbrahim (14) ve Gülnur (16) ile Mekke Öztoprak yaralandı. Sürücü Mehmet Dinçer ve araçta bulunan Mustafa Şener (20) ise kazadan yara almadan kurtuldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ve Selendi Devlet Hastanesi ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ambulanslarla Selendi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Mekke Öztoprak ve İbrahim Dinçer, Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi. Taklalar atan araç hurdaya dönerken, Selendi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.