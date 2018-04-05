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Manisa'da zincirleme kaza: 9 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.04.2018 09:23 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Kırkağaç İlçesi'nde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si ağır, toplam 9 kişi yaralandı.

Erdinç ALKAN/KIRKAĞAÇ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kırkağaç İlçesi'nde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si ağır, toplam 9 kişi yaralandı. Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Kırkağaç-Soma karayolu Çamlık mevkiinde meydana geldi. M.Ş. (20) yönetiminde 45 VJ 913 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araca aynı yöne giden S.B. (46) yönetimindeki 45 J 5586 plakalı midibüs de yandan çarptı. Kazanın ardından ters istikamete dönerek duran araçlara bu defa da C.Y. (18) yönetimindeki 45 ZB 2876 plakalı minibüs çarptı. Kazada, hafif ticari araçtaki B.D. (20), minibüs şoförü B.D. ile beraberindeki B.E. (31), T.M. (19), E.Ş. (17), İ.H.M. (32), E.B. (37) ve C.Y. (19) yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan, M.Ş. ve B.D.'nin hayati tehlikelerinin sürdüğü belirtildi.

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