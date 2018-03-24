HABER

Manisa’da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.03.2018 17:28 | Son Güncelleme

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.Kaza, saat 11.30 sıralarında İzmir-İstanbul karayolu Saruhanlı Kavşağında meydana geldi.

Manisa’da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Kaza, saat 11.30 sıralarında İzmir-İstanbul karayolu Saruhanlı Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinden Mütevelli Mahallesi istikametine gitmekte olan İbrahim Etem K. yönetimindeki 45 S 7866 plakalı kamyonet ile Akhisar istikametinden Manisa yönüne seyir halinde olan Cumalı Y. idaresindeki 06 AEY 120 plakalı otomobil Saruhanlı Kavşağında çarpıştı. Bu sırada seyir halinde olan Talha Y. yönetimindeki 45 YP 003 plakalı otomobil de kavşakta kaza yapan araçlara çarptı. Zincirleme kazada 6 kişi yaralandı.
Yoldaki diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen 112 acil sağlık ekipleri, yaralıları olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından Saruhanlı ve Manisa’daki çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Manisa’da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Beyaz Show'da Birce Akalay'ın kaşları olay oldu! 'Onlar benim bıyıklarım'

Beyaz Show'da Birce Akalay'ın kaşları olay oldu! 'Onlar benim bıyıklarım'

AK Partili vekilden çok konuşulacak iddia!

AK Partili vekilden çok konuşulacak iddia!

Yerli Playboy Taha Özer'in başını yakan paylaşımlar

Yerli Playboy Taha Özer'in başını yakan paylaşımlar

'Tek eşliliğe inanmıyorum, aldatılmayı her türlü kabul ederim'

'Tek eşliliğe inanmıyorum, aldatılmayı her türlü kabul ederim'

Azmetti bambaşka biri oldu!

Azmetti bambaşka biri oldu!

İstanbul Metrobüste herkesi şaşkına çeviren yolcu

İstanbul Metrobüste herkesi şaşkına çeviren yolcu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Böyle kardeş kavgası görülmedi! Kapılara, camlara yazı yazıyorlar

Böyle kardeş kavgası görülmedi! Kapılara, camlara yazı yazıyorlar

Giresun’da 4 farklı yerde çıkan orman yangınları kontrol altına alındı

Giresun’da 4 farklı yerde çıkan orman yangınları kontrol altına alındı

5 yıllık yasak aşkıyla evlenebilmek için FETÖ tuzağıyla boşanan eşini şikayet etti

5 yıllık yasak aşkıyla evlenebilmek için FETÖ tuzağıyla boşanan eşini şikayet etti

Korkunç olay! Küçük çocuk kazara ablasını öldürdü

Korkunç olay! Küçük çocuk kazara ablasını öldürdü

Alkışlar Asiye nineye! 100 yaşından sonra bunu yapacak!

Alkışlar Asiye nineye! 100 yaşından sonra bunu yapacak!

Yaşaması 100 bin TL’ye bağlı

Yaşaması 100 bin TL’ye bağlı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.