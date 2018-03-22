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Manisa’daki kaza anı güvenlik kamerasında

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2018 17:50 | Son Güncelleme

Manisa’nın Salihli ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen ve 2 kişinin yaralandığı kaza, bir işyerine ait güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.Kaza, dün E96 karayolu Caferbey Kavşağında meydana geldi.

Manisa’daki kaza anı güvenlik kamerasında

Manisa’nın Salihli ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen ve 2 kişinin yaralandığı kaza, bir işyerine ait güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Kaza, dün E96 karayolu Caferbey Kavşağında meydana geldi. Erkan E. (32) yönetimindeki 45 PT 411 otomobil ile Hayri B.(42) idaresindeki 34 SZ 624 plakalı araç kavşakta çarpıştı. Kazada her 2 araç sürücüsü de yaralanırken, yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Özel Can Hastanesi ve Salihli Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı. Polis kaza ile ilgili çalışma başlatırken, kaza anı bölgedeki bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Manisa’daki kaza anı güvenlik kamerasında

Manisa’daki kaza anı güvenlik kamerasında

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