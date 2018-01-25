Manisa'daki kazada 1 ölü

Vehbi SARIHAN/SARIGÖL(MANİSA), (DHA)- MANİSA'nın Sarıgöl İlçesi'nde, İbrahim İlker Akgül, (28) kontroünü yitirdiği otomobilin içinde sıkışarak öldü.
Kaza, saat 01.00 sıralarında Sarıgöl ilçesi çıkışında meydana geldi. İbrahim İlker Akgül yönetimindeki 35 GA 6976 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirince bariyerlere çarparak devrildi. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri Akgül'ü sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptıktan sonra ambulansla Sarıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Akgül yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
FOTOĞRAFLI
Zeytin Dalı Harekatı genişletildi iddiası: Türk uçakları Menbiç'i vurdu
Cumhurbaşkanlığı: ABD'nin açıklaması gerçeği yansıtmıyor
Bilim dünyasından şok açıklama! İnsan klonlamaya bir adım kaldı
Meral Akşener: Gazilik er meydanında olur
Olmaz olsun böyle antrenör! Öğrencisinin fotoğrafıyla eskort hesabı açtı
Güneş sisteminin dışında yaşanabilir iki gezegen keşfedildi
İstanbul'da korkunç cinayet! Polisler gözlerine inanamadı
Sevgilisini öldürüp cesedine defalarca tecavüz etti!
Photoshop değil gerçek! Doktorlar onu bu hale getirdi
Erdoğan'dan 'Zeytinlik Harekatı' açıklaması: Obama bizi aldattı!
Dünya benzeri yaşam koşullarına sahip iki gezegen keşfedildi
Instagram Hikayeler için yeni bir dönem başladı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum