Manisa’daki kazada ağır yaralanan sürücü kurtarılamadı

Manisa’nın Ahmetli ilçesinde kontrolden çıkan otomobiliyle yol kenarındaki menfeze çarparak yaralanan sürücü, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
İzmir-Ankara E96 karayolu Mat Dere mevkiinde dün meydana gelen kazada, Turgutlu yönünden Salihli yönüne gitmekte olan Hüseyin Gülmez (76) yönetimindeki 45 SN 697 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yoldan çıkarak yol kenarındaki menfeze çarptı. Kaza sonrası araçta sıkışan sürücüyü Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye amirliği ekipleri çıkardı. Kazada yaralanan sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan eşi M.G.(73), sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ağır yaralı sürücü Hüseyin Gülmez, tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
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