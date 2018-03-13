HABER

Manisa'daki silahlı soygunun şüphelisi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2018 18:42 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Yunusemre ilçesindeki PTT Bank Şubesi'nde geçen 19 Şubat'ta gerçekleştirilen silahlı soygunla ilgili Halil A.

Manisa'daki silahlı soygunun şüphelisi yakalandı

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Yunusemre ilçesindeki PTT Bank Şubesi'nde geçen 19 Şubat'ta gerçekleştirilen silahlı soygunla ilgili Halil A. (36) gözaltına alındı. Şüpheli, mahkemece tutuklandı.
Tevfikiye Mahallesi İzmir Caddesi üzerindeki PTT Bank Şubesi'nde geçen 19 Şubat'taki silahlı soygunla ilgili soruşturma başlatan Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki 100 iş yerinin güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerden kimliği tespit edilen Halil A., dün gece Yunusemre ilçesi Topçuasım Mahallesi'ndeki evinde yakalandı. Gözaltına alınan Halil A., ifadesinde, şubeden 7 bin 290 TL çaldığını, işsiz olduğu ve ikizlerine bakamadığı için soygun yaptığını itiraf etti. Şüpheli, işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Servis hostesinin aşk mesajları başını yaktı! Servis hostesinin aşk mesajları başını yaktı!
Taksim'de silah sesleri!Taksim'de silah sesleri!
BM açıkladı! İşte Suriye ve Rusya'nın büyük skandalıBM açıkladı! İşte Suriye ve Rusya'nın büyük skandalı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den sert açıklama: İlişkiler kopma noktasında

Türkiye'den sert açıklama: İlişkiler kopma noktasında

CHP'nin sürpriz cumhurbaşkanı adayı: Sağdan oy alabilecek tek isim!

CHP'nin sürpriz cumhurbaşkanı adayı: Sağdan oy alabilecek tek isim!

Ali Ağaoğlu'nun paraları cebine sığmadı

Ali Ağaoğlu'nun paraları cebine sığmadı

Acun Ilıcalı: Dünyayı ele geçirmek üzereyim

Acun Ilıcalı: Dünyayı ele geçirmek üzereyim

Diyarbakır’da çatışma: 2 asker şehit!

Diyarbakır’da çatışma: 2 asker şehit!

Mina Başaran’ın bilinmeyenlerini anlattı

Mina Başaran’ın bilinmeyenlerini anlattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yaşlı adam yol kenarında ölü bulundu

Yaşlı adam yol kenarında ölü bulundu

Silahla yaralama olayıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı

Silahla yaralama olayıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı

Bariyerlere çarpan pikap takla attı: 1’i ağır 2 yaralı

Bariyerlere çarpan pikap takla attı: 1’i ağır 2 yaralı

Saruhanlı’da trafik kazası: 1 yaralı

Saruhanlı’da trafik kazası: 1 yaralı

Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı

Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı

Sulama kanalına düşen köpeği itfaiye kurtardı

Sulama kanalına düşen köpeği itfaiye kurtardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.