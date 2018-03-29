Manisa’dan Denizli’ye uyuşturucu sevkiyatını polis engeli

Denizli’de uyuşturucu sevkiyatı yapan zehir tacirlerine yönelik yapılan operasyonda 3 kilogram esrar ele geçirirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Manisa’dan, Denizli’ye uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisini alan ekipler harekete geçti. Denizli-İzmir karayolu üzerinde uygulama yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 34 JF plakalı aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 3 kilogram esrar ele geçirilirken, araç içerisinde bulunan M.T. ve A.A. gözaltına alındı.

2 şahsın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildikleri bildirildi.