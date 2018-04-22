IHAAW125542-ASA/22-04-2018

- Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde askerleri taşıyan midibüs ile tırın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 10’dan fazla asker yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

22.04.2018 12:55:42 TSI

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