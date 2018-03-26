Manisa’nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen ve 301 madencinin yaşamını yitirdiği facianın Akhisar Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden ceza davasında mütalaasını veren savcı, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gürk

IHAAW153331-ASA/26-03-2018
- Manisa’nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen ve 301 madencinin yaşamını yitirdiği facianın Akhisar Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden ceza davasında mütalaasını veren savcı, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gürkan’ın da tutuklanmasını talep etti. Davada 5’i tutuklu 51 sanık yargılanıyor.
26.03.2018 15:33:31 TSI
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