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Mantar çiftliğinde 14 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.04.2018 17:51 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde jandarma ekiplerince mantar çiftliğine yapılan baskında Afganistan uyruklu 14 kaçak göçmen yakalandı.Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Dilovası İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Köseler Mahallesi’nde kullanılmayan bir mantar çiftliğine operasyon düzenledi. Çiftilkte arama yapan jandarma ekipleri, Afganistan uyruklu 14 kaçak göçmeni gözaltına aldı.

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde jandarma ekiplerince mantar çiftliğine yapılan baskında Afganistan uyruklu 14 kaçak göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Dilovası İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Köseler Mahallesi’nde kullanılmayan bir mantar çiftliğine operasyon düzenledi. Çiftilkte arama yapan jandarma ekipleri, Afganistan uyruklu 14 kaçak göçmeni gözaltına aldı. Jandarmada işlemleri süren göçmenlerin, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

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