Mantar topladığı ormanda kayboldu, kalp krizinden öldü

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)- KARABÜK’ün Eflani ilçesinde torunu ve onun arkadaşıyla mantar toplamak için gittiği ormanda kaybolan Ahmet Yıldız (69), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, dün öğlen saatlerinde ilçeye bağlı Hacıağaç köyü ormanlık alanda meydana geldi. Geldikleri otomobili yol kenarına bıraktıktan sonra torunu Fatih Ulusoy (22) ve onun arkadaşı Uğur Şenol (28) ile mantar toplamaya giden Ahmet Yıldız, yürüdükleri ormanlık alanda kaybolduklarını anlayınca jandarmayı arayarak yardım istedi.

Bölgeye gelen jandarma, AFAD, ve UMKE ekipleri arama çalışması başlattı. Drone ile de havadan kontrol yapıldı. Akşam saatlerinde kayıp kişilere ulaşılırken, kalp krizi geçirdiği belirlenen Ahmet Yıldız’ın duran kalbine kalp masajı yapıldı. Ancak sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen duran kalbi tekrar çalıştırılamadı. Ahmet Yıldız’ın cesedi sedyeye konularak yaklaşık 2 saat süren zorlu yürüyüşle yol kenarındaki ambulansa taşınıp, Eflani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan işlemlerin ardından Yıldız'ın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Çankırı’ya gönderildi.

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