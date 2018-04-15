Mantar toplarken kayalıklardan düşüp öldü

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde mantar toplarken 30 metre yüksekliğindeki kayalıklardan düşen Hasan Ülker, yaşamını yitirdi. Merkezefendi ilçesi Gerzele Mahallesi'ndeki evinden dün öğle saatlerinde çıkan Hasan Ülker, lise öğrencisi olan yeğeni Serkan Aşar (18) ile mantar toplamak için Domuz Deresi mevkisindeki dağlık alana gitti. Ülker, mantar ararken kayıklardan düştü. Serkan Aşar, dağdan inerek yoldan geçenlerden yardım istedi. İhbar üzerine Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın arama kurtarma ekipleri ile Denizli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Aşar'ı da yanlarına alarak Ülker'in düştüğü kayalık bölgeye hareket etti. DÜŞTÜĞÜ YERİ BULAMADI Ancak Aşar, dayısının düştüğü yeri bulamadı. Bunun üzerine Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekibinden de destek istenerek arama-kurtarma çalışması başlatıldı. AKUT ekipleri, Ülker'in cep telefonundan gelen sinyalden yerini tespit etti. Ülker, yaklaşık 30 metrelik kayalıklardan düştüğü vadide, 24 saat sonra ölü bulundu. Ülker'in cesedi, bulunduğu yerden güçlükle çıkartılıp, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.
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