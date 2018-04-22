Konya’nın Beyşehir ilçesinde bir inşaatta mantolama yaparken iskeleden düşen işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir ilçesi Müftü Mahallesi’nde 4 katlı bir inşaatın mantolamasında çalışan inşaat işçisi Fatih Ş. (38), yapının dış cephesine kurulan iskeleden dengesini yitirerek başının üzerine yere düştü. Yaralı işçi, ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Polis, inşaatta incelemelerde bulundu. İşçilerin polise Fatih Ş. ikinci katta mantolama yaparken başının üzerine zemine düştüğü bilgisini verdiği öğrenildi.