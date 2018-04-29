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Manzara izlerken tartışma çıktı, manevra yaparken otomobiliyle yuvarlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.04.2018 16:18 | Son Güncelleme

 TRABZON’da Akyazı mevkiinde yanında çalıştığı emlakçı Sibel A.

Manzara izlerken tartışma çıktı, manevra yaparken otomobiliyle yuvarlandı

Fatih TURAN/TRABZON, (DHA)- TRABZON’da Akyazı mevkiinde yanında çalıştığı emlakçı Sibel A. ile şehir manzarası seyrederken başka bir araçtaki grupla tartışan Hasan K., manevra yapmak istediği otomobilin 100 metrelik yamaçtan yuvarlanması sonucu yaralandı. Kaza öncesi yardım istemek için araçtan inen Sibel A.'nın parasını gasp edip kaçtığını öne sürdüğü 4 kişi gözaltına alındı.
Olay, geçen Cuma günü saat 11.00 sıralarında Akyazı mevkiinde meyanda geldi. Kentte emlakçılık yapan Sibel A. ile çalışanı Hasan K., otomobille Akyazı mevkiindeki yamaca gelerek şehrin manzarasını seyretmeye başladı. Bu sırada yanlarına, içerisinde 4 kişinin bulunduğu başka bir otomobil yanaştı. Alkol alan 4 kişinin davranışlarından rahatsız olan Hasan K., grubu uyarınca, tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce paniğe kapılan Sibel A. otomobilden inip çığlık atarak yardım istedi.
MANEVRA YAPARKEN UÇURUMDAN YUVARLANDI
​Hasan K. ise olay yerinden ayrılmak için manevra yapmak isterken, otomobil yamaçtan yuvarlandı. Yaklaşık 100 metre yuvarlanarak yola düşen otomobilin sürücüsü Hasan K. yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin araçtan çıkardığı Hasan K., çağrılan ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ayağında ve kaburgalarında kırık olduğu belirlenen Hasan K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
PARASINI GASP ETTİKLERİ İDDİASI
Bölgeye gelen jandarma ekiplerinin ifadesine başvurduğu Sibel A., grubun parasını gasp ettikten sonra kaçtığını öne sürdü. Çevrede bazı evlere ait güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen jandarma ekipleri, eşkâlleri belirlenen 4 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

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