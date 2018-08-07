Manzarayı görmek için çıktığı surlardan inerken düşüp, öldü

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da tarihi Üç Kapılar'ın 15 metrelik surlarına manzara izlemek için çıkan Evren Şenkaya (38), aşağı inmek isterken kafasının üzene düşerek yaşamını yitirdi.
Olay, saat 17.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Atatürk Caddesi üzerindeki tarihi Üç Kapılar’ın bitişiğindeki surlarda meydana geldi. Surların arkasındaki demir merdivenle 15 metrelik sura çıkan Evren Şenkaya, bir süre buradan manzarayı seyretti. İnmek için tekrardan merdivenleri kullanmak istemeyen Şenkaya, surların üzerinden aşağı inmeye çalıştı. Bu sırada ayağı kayan Şenkaya, kafasının üzerine yere düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Şenkaya'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürerken, surların çevresindeki eğlence mekanlarını işletenler duruma ise tepki gösterdi. Surların çevresinde herhangi bir önlem alınmadığına dikkati çeken işletmeci Yücel Kozok, "Buraya çıkan şahısları zaman zaman görünce biz uyarıyoruz. Buradan inmeye çalışan bu arkadaşta sanırım kafasının üzerine düştü. Hayatını kaybetmiş zaten düşer düşmez" dedi.
FOTOĞRAFLI
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı sona erdi!
Almanya duyurdu! Erdoğan, Eylül ayı sonunda Almanya'ya gidiyor
Şanlıurfa'da simit satan çocuğu halk otobüsünde kemerle dövdü! Sosyal medyada büyük tepki!
Sinirli motosikletli seyir halindeki aracı tekmeledi! Sonrası korkunç...
İstanbul Esenyurt'ta babası tarafından dövülen çocuk beyin kanaması geçirdi! Hastane raporundaki kan donduran detay!
ABD ile görüşecek heyet yola çıktı! İlk görüşme yarın
CHP'de kurultay krizini derinleştirecek açıklama
Bin 800 yıllık yönetim merkezi tarihe ışık tutuyor
Birtney Spears'tan nefes kesen direk dans şovu
Son dakika! AK Parti'nin yarısı yenileniyor
İşte bu yılın en çok satan telefonları... Peki hangi marka telefon ne kadar ilgi görüyor?
WhatsApp grup aramaları özelliği ile güncellendi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum