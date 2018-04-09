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Marangoz atölyesi çıkan yangında küle döndü

YAŞAM HABERLERİ  | 09.04.2018 10:57 | Son Güncelleme

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bir marangoz atölyesinde çıkan yangında, iş yeri tamamen yandı.Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Cemalpaşa Mahallesi, Küçük Sanayi Sitesi’nde bulunan Adil Kırşan’a ait marangozhanede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Marangoz atölyesi çıkan yangında küle döndü

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bir marangoz atölyesinde çıkan yangında, iş yeri tamamen yandı.
Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Cemalpaşa Mahallesi, Küçük Sanayi Sitesi’nde bulunan Adil Kırşan’a ait marangozhanede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Marangozhaneden duman yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu hemen itfaiyeye haber verdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Yangın sonrası herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadı. Yangında iş yeri tamamen küle döndü. İş yeri sahibi ise iş yerinin yanışını oturup çaresizce izledi.
Polis ve itfaiye ekipleri yangının kesin çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlattı.

Marangoz atölyesi çıkan yangında küle döndü

Marangoz atölyesi çıkan yangında küle döndü

Marangoz atölyesi çıkan yangında küle döndü

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