Marangoz atölyesi, yangında kullanılmaz hale geldi

Sezgin ÖZDEMİR/ÇAMELİ (Denizli), (DHA)- DENİZLİ'nin Çameli ilçesindeki bir marangoz atölyesi, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.
Sarıkavak Mahallesi'ndeki Hasan Sağ'a ait marangoz atölyesinde, bugün saat 01.00 sıralarında yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı sanılan yangın, içerideki yanıcı madde ve keresteler nedeniyle kısa sürede büyüyüp, tüm atölyeyi sardı. Alevleri fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri gönderildi. Kirazlıyayla, Kalınkoz ve Çameli itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, 1 saatte güçlükle söndürüldü,
Atölyenin kullanılmaz hale geldiği yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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