HABER

Marangoz atölyesi, yangında kullanılmaz hale geldi

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2018 15:09 | Son Güncelleme

 DENİZLİ'nin Çameli ilçesindeki bir marangoz atölyesi, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Marangoz atölyesi, yangında kullanılmaz hale geldi

Sezgin ÖZDEMİR/ÇAMELİ (Denizli), (DHA)- DENİZLİ'nin Çameli ilçesindeki bir marangoz atölyesi, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.
Sarıkavak Mahallesi'ndeki Hasan Sağ'a ait marangoz atölyesinde, bugün saat 01.00 sıralarında yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı sanılan yangın, içerideki yanıcı madde ve keresteler nedeniyle kısa sürede büyüyüp, tüm atölyeyi sardı. Alevleri fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri gönderildi. Kirazlıyayla, Kalınkoz ve Çameli itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, 1 saatte güçlükle söndürüldü,
Atölyenin kullanılmaz hale geldiği yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Marangoz atölyesi, yangında kullanılmaz hale geldiMarangoz atölyesi, yangında kullanılmaz hale geldi

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD operasyon başlattı! Savaş gemileri Çin'e yaklaştı

ABD operasyon başlattı! Savaş gemileri Çin'e yaklaştı

Ölen annesinin erkek olduğunu öğrenen kıza ikinci şok!

Ölen annesinin erkek olduğunu öğrenen kıza ikinci şok!

Survivor'da Turabi Adem kavgasında neler oldu? 'Her şey bir şarkıyla başladı...'

Survivor'da Turabi Adem kavgasında neler oldu? 'Her şey bir şarkıyla başladı...'

Kalbiyle ilgili gerçeği öğrendi, büyük şok yaşadı

Kalbiyle ilgili gerçeği öğrendi, büyük şok yaşadı

Cem Uzan İngiltere'yi karıştırdı! Fotoğraf çektirmek için bağış yapmış

Cem Uzan İngiltere'yi karıştırdı! Fotoğraf çektirmek için bağış yapmış

Son dakika! Hulusi Akar ve Yaşar Güler ifade verdi

Son dakika! Hulusi Akar ve Yaşar Güler ifade verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
4 çocuğundan 2'sini öldüren katil babadan akılalmaz sözler!

4 çocuğundan 2'sini öldüren katil babadan akılalmaz sözler!

Dayı rezaleti! Yeğenini hamile bıraktı! Skandal olayın cezası belli oldu

Dayı rezaleti! Yeğenini hamile bıraktı! Skandal olayın cezası belli oldu

Kadıköy'de hırsız polis kovalamacası! Polise kürekle saldırdı!

Kadıköy'de hırsız polis kovalamacası! Polise kürekle saldırdı!

Sivas'taki kan donduran olayda yeni detaylar!

Sivas'taki kan donduran olayda yeni detaylar!

FETÖ imamının çarpık ilişkisi ifşa oldu!

FETÖ imamının çarpık ilişkisi ifşa oldu!

İstanbul'da korkunç olay! Elleri arkadan bağlı ağaca asılı...

İstanbul'da korkunç olay! Elleri arkadan bağlı ağaca asılı...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.