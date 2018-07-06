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Mardin'de feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.07.2018 23:31 | Son Güncelleme

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, düğüne giden 7 kişilik Yavuz ailesinin içerisinde bulunduğu otomobil, sürücünün yola çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırması üzerine takla atarak devrildi. Kazada, 11 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybederken, 3'ü ağır 6 kişi de yaralandı.

Mardin'de feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Kaza, Kızıltepe ilçesine 30 kilometre mesafede bulunan Alakuş köyü yakınlarında meydana geldi. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinden gelerek, Kızıltepe ilçesindeki yakınlarının düğününe giden Tacettin Yavuz yönetimindeki 63 VS 191 plakalı otomobil, sürücüsünün yola çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırması üzerine takla atarak devrildi.

1 ÖLÜ, 6 YARALI

Kazada, 11 yaşındaki Berfin Yavuz olay yerinde hayatını kaybederken, aralarında çocukların da bulunduğu 6 kişi de yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Takla atarak devrilen ve kullanılmaz hale gelen otomobilden itfaiye ekiplerinin çıkardığı 6 yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası, ambulanslarla Kızıltepe'deki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Hastanelere kaldırılan 6 yaralıdan 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtilirken, kaza ile ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor.

kaza

Öte yandan, yaşanan kaza nedeniyle Kızıltepe'deki düğünün de iptal edildiği öğrenildi.

DHA

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