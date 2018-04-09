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Mardin'e turist akını! Oteller doldu, evlere yönlendiriliyor

YAŞAM HABERLERİ  | 09.04.2018 13:54 | Son Güncelleme

Mezopotamya'nın incisi Mardin'e turistler yoğun talep gösteriyor. Mardin Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yaman, 'Nisan ve mayıs ayları için otellerimiz dolu. Gelen misafirlerimizi misafirhanelere ve evlere yönlendiriyoruz' dedi.

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Yaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, huzur ve güven ortamının meyvesini vermeye başladığını belirterek, yılın ilk aylarından itibaren 6 bin 500 yatak kapasiteli otellerin mayıs sonuna kadar dolduğunu söyledi.

'OTELLERİMİZ DOLU'

Güvenlik güçlerinin bölgedeki bazı yerleşim birimlerinde başarıyla yürütülen operasyonların ardından bölgede huzurun hâkim olduğuna işaret eden Yaman,"Terör operasyonlarının ardından bölgenin huzura kavuşması, misafir sayısının artmasında önemli etken oldu. Terörle mücadele yaparken de vatandaşlarla birlik olma süreci devam etti. Daha önce eylül ve ekim ayları ile nisan, mayıs aylarında turist gelirdi ancak artık bu yıla yayılıyor. Nisan ve mayıs ayları için otellerimiz dolu" dedi.

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YÜZDE 300 ARTIŞ OLDU

Turist sayısında terör saldırılarının yaşandığı döneme göre yüzde 300 artış olduğuna işaret eden Yaman, şöyle konuştu:

"Gelen misafirlerimizi misafirhanelere ve evlere yönlendiriyoruz. 6 bin 500 yatak kapasitemizin hepsi dolu. Terör saldırıları dönemlerinde yatırımcı otelleri kapatıyordu. Fakat 2017 yılından itibaren başta Midyat ve Artuklu ilçelerinde yeni oteller açılmaya başladı. İnşallah bu yaz da otel açılmasını bekliyoruz. Her ne kadar 3 kat yükselmişse de bunun 5-10 kat artmasını istiyoruz. Misafirlerimiz otellerde yatak bulamazsa bile vatandaşlarımız evlerini açacaktır. Herkesi masal şehrine bekliyoruz."

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'BU DURUMDAN ÇOK MEMNUNUZ'

Turist rehberi Burak Erdem de, "Şu an otellerimizde yer yok. Mardinliler misafirleri evlerinde ağırlar duruma geldi. Bu durumdan çok memnunuz. Belediyeye görevlendirme yapılmasından sonra turizmde inanılmaz güzel çalışmalara imza atıldı. Bundan dolayı şehrimizde turizm canlılığı artarak devam edecek" dedi.

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
barış sürci diye yıllarca vatandaşı ve yerleşim merkezleri pkk canilerine bırakıldı BOP uşakşarı bunu sürdümeyeceklerini anlayınca milli reflekse boyun eğdiler işte milli refleks haini öldür vatandaşa sahip çık IYI gelirse herşey daha iyi olacak BOP uşaklarının perde arkasında ne halt işlediklerini bilemezsin birde kandırılmaya müsayitler
BEKLE KEMIK YAGACAK
Bu sene çok Turist gelir dolar 4, euro 5 Tl sudan ucuz tatil
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