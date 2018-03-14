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Mardin kırsalında her taşın altı didik didik ediliyor

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2018 12:46 | Son Güncelleme

MARDİN (İHA)

MARDİN (İHA)

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