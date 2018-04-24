HABER

Mardin Midyat'ta eski bir kuyuda kadın cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 24.04.2018 20:23 | Son Güncelleme

Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Tulgalı köyü yakınındaki eski bir kuyuda kadın cesedi bulundu. Cesedin İkizdere köyü Otluk mezrasında ikamet eden Gülpınar Kızılkaya'ya ait olduğu ait olduğu belirlendi. Kızılkaya'nın annesi, babası, amcası, eniştesi ve ablaları gözaltına alındı. Genç kızın öldürüldükten sonra 1 metre derinliğinde olan eski tarihi kuyuya atıldığı ve üzerinin taşla kapatıldığı tespit edildi.

Mardin Midyat'ta eski bir kuyuda kadın cesedi bulundu

Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Tulgalı köyü yakınlarında eski bir kuyunun çevresinden ağır kokular gelmesi üzerine çobanlar taşla dolu kuyuyu açtı. Taşların kaldırılmasının ardından cesetle karşılaşan çobanlar muhtara haber verdi. Muhtar ise Yayvantepe Jandarma Karakol Komutanlığı'nı aradı. Olay yerine ulaşan jandarma ve kurtarma ekipleri tamamen açtıkları kuyudan çürümüş kadın cesedi çıkardı. Cesedin yaklaşık 2 aylık ve 20 yaşındaki Gülpınar Kızılkaya'ya ait olduğu belirlendi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Mehmet Kayahan'ın haberine göre, genç kızın öldürüldükten sonra 1 metre derinliğinde olan kuyuya atıldığı ve üzerinin taşla kapatıldığı tespit edildi. Kızılkaya'nın ailesinin İkizdere köyü Otluk mezrasında ikamet ettiği ve göçer oldukları öğrenildi. Genç kızın cesedi, eniştesi tarafından teşhis edildi.

KAYBOLDUĞUNU YALANLAMIŞLARDI

Gülpınar Kızılkaya'nın kayıp olduğunun 1-2 ay önce çevre köylerde konuşulduğu, ailenin ise öyle bir şeyin olmadığını söylediği öne sürüldü. Genç kızın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili Midyat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, Gülpınar Kızılkaya'nın annesi, babası, amcası, eniştesi ve ablalarının gözaltına alındığı bildirildi.

Ankara'da sürpriz 'ittifak' görüşmesiAnkara'da sürpriz 'ittifak' görüşmesi
e-Devlet'ten yeni uygulama! Milletvekili adayları...e-Devlet'ten yeni uygulama! Milletvekili adayları...
Son ankette bomba sonuçlar! İşte partilerin oy oranlarıSon ankette bomba sonuçlar! İşte partilerin oy oranları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mardin Midyat kadın cinayeti Gülpınar Kızılkaya

En Çok Okunan Haberler

AK Parti, AK Parti MKYK sonrası flaş açıklamalar

AK Parti, AK Parti MKYK sonrası flaş açıklamalar

24 haziran seçimine hazırlanan İYİ Parti lideri Meral Akşener'e kötü haber

24 haziran seçimine hazırlanan İYİ Parti lideri Meral Akşener'e kötü haber

Abla kardeş bir olup hayatını mahvetti

Abla kardeş bir olup hayatını mahvetti

Ahu Tuğba soluğu Amerika'da aldı! Kızım mezun oldu

Ahu Tuğba soluğu Amerika'da aldı! Kızım mezun oldu

Esra Ersoy'dan yeni açıklama! Bakın çıplak videoyu neden çekmiş

Esra Ersoy'dan yeni açıklama! Bakın çıplak videoyu neden çekmiş

İYİ Parti'den Saadet Partisi'nin 'Abdullah Gül' önerisine yanıt

İYİ Parti'den Saadet Partisi'nin 'Abdullah Gül' önerisine yanıt

Okuyucu Yorumları 2 yorum
Allah belanızı versin töre ise töreniz batsın
Yine hakikat büyük ihtimal şu. Kıza biri tecavüz etti. Bunu öğrenen aile kıçı yemediği için kan davası çıkacak diye tecavüz edeni infaz edeceğine masum olanı öldürmeyi tercih etti . Namus, töre diye madem adamsınız tecavüz edeni, yada kaçıranı vurun. Masumu değil. Ama dediğim gibi maçaları karşı tarafa yemeyince kizcagizi öldürdüler.
Diğer Haberler
Isparta'da iğrenç olay! Engelli çocuğa cinsel istismarda bulunmuş

Isparta'da iğrenç olay! Engelli çocuğa cinsel istismarda bulunmuş

İstanbul Şişli'de taksici dehşeti! Yoldan karşıya geçen yayayı bıçakladı

İstanbul Şişli'de taksici dehşeti! Yoldan karşıya geçen yayayı bıçakladı

Hatay'da motosikletlinin saldırısına uğrayan 8 aylık hamile kadın dehşet anlarını anlattı!

Hatay'da motosikletlinin saldırısına uğrayan 8 aylık hamile kadın dehşet anlarını anlattı!

İstanbul'un göbeğinde kadına şiddet! Herkesin ortasında kadını darp etti, kimse umursamadı

İstanbul'un göbeğinde kadına şiddet! Herkesin ortasında kadını darp etti, kimse umursamadı

Taciz rezaleti! Zihinsel engelli çocuğun yanında yarı çıplak yakalandı

Taciz rezaleti! Zihinsel engelli çocuğun yanında yarı çıplak yakalandı

Sosyal medyadaki 'meydan okuma' furyası ölümle sonuçlandı! Dehşet anları kamerada

Sosyal medyadaki 'meydan okuma' furyası ölümle sonuçlandı! Dehşet anları kamerada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.