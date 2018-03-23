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Mardin polisinden çocukları koruyan uygulama

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2018 17:37 | Son Güncelleme

Mardin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler kent genelinde okula giden çocukların güvenliği için park, metruk alanlar, internet kafeler, iddia bayileri ve okul servislerine yönelik uygulama gerçekleştirdi.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler kent genelinde okula giden çocukların güvenliği için park, metruk alanlar, internet kafeler, iddia bayileri ve okul servislerine yönelik uygulama gerçekleştirdi. Okul saatinde internet kafelerde bulunan öğrenciler okullarına teslim edilirken, internet kafe işletmelerine cezai işlem uygulandı.
Mardin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler çocukların ve gençlerin korunmasına yönelik il genelinde asayiş, çocuk şube, narkotik ve terörle mücadele şube ekipleri ile birlikte denetleme gerçekleştirildi. Mardin’de 45 polis ekibi 216 polis memuru ile gerçekleşen uygulamada 137 okul çevresi, 52 internet kafe, 10 oyun salonu, 41 kahvehane, 39 park bahçe, 55 okul servisi, 74 şüpheli araç, iddia bayileri, metruk bina yakınları ve çok sayıda alan alan denetlendi. Motosikletli yunus ekiplerinin de destek verdiği denetlemelerde 894 kişinin kimlik kontrolleri gerçekleştirildi.
Yapılan denetimlerde Mardin’de 1 playstation merkezine öğrenci alması sebebiyle, 1 kahvehane ve 1 iş yerine ruhsatı olmadığı için ve 2 internet kafeye öğrenci alması sebebiyle işlem yapılırken, Kızıltepe ilçesinde 3 yoklama kaçağı da yakalandı. Öte yandan 1 kişiye de trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten 108 lira para cezası uygulandığı öğrenildi.

Mardin polisinden çocukları koruyan uygulama

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Mardin polisinden çocukları koruyan uygulama

Mardin polisinden çocukları koruyan uygulama
2 / 6

Mardin polisinden çocukları koruyan uygulama

Mardin polisinden çocukları koruyan uygulama
3 / 6

Mardin polisinden çocukları koruyan uygulama

Mardin polisinden çocukları koruyan uygulama
4 / 6

Mardin polisinden çocukları koruyan uygulama

Mardin polisinden çocukları koruyan uygulama
5 / 6

Mardin polisinden çocukları koruyan uygulama

Mardin polisinden çocukları koruyan uygulama
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Mardin polisinden çocukları koruyan uygulama

Mardin polisinden çocukları koruyan uygulama
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