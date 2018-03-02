Mardin polisinden huzur operasyonu

Mardin Polisi, “Türkiye Güven Huzur Uygulaması 10” kapsamında 92 ekip ve 743 personelle denetim gerçekleştirdi.

Mardin Emniyet Müdürlüğü ekipleri, “Türkiye Güven Huzur Uygulaması 10” kapsamında il genelinde asayiş uygulaması düzenledi. Yaklaşık 5 saat devam eden denetimlere 92 ekip, 743 personel ve 3 arama köpeği katıldı. 48 umuma açık iş yeri, 264 araç, 2 bin 720 şahıs sorgulandı. Arandığı tespit edilen 13 şahıs yakalandı, 44 araca 18 bin 847 TL ceza yazılarak 9 araç trafikten men edildi.