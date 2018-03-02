HABER

Mardin polisinden huzur operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 02.03.2018 21:29 | Son Güncelleme

Mardin Polisi, “Türkiye Güven Huzur Uygulaması 10” kapsamında 92 ekip ve 743 personelle denetim gerçekleştirdi.Mardin Emniyet Müdürlüğü ekipleri, “Türkiye Güven Huzur Uygulaması 10” kapsamında il genelinde asayiş uygulaması düzenledi.

Mardin Polisi, “Türkiye Güven Huzur Uygulaması 10” kapsamında 92 ekip ve 743 personelle denetim gerçekleştirdi.
Mardin Emniyet Müdürlüğü ekipleri, “Türkiye Güven Huzur Uygulaması 10” kapsamında il genelinde asayiş uygulaması düzenledi. Yaklaşık 5 saat devam eden denetimlere 92 ekip, 743 personel ve 3 arama köpeği katıldı. 48 umuma açık iş yeri, 264 araç, 2 bin 720 şahıs sorgulandı. Arandığı tespit edilen 13 şahıs yakalandı, 44 araca 18 bin 847 TL ceza yazılarak 9 araç trafikten men edildi.

Siyaset gündemine bomba gibi düşen ziyaret!Siyaset gündemine bomba gibi düşen ziyaret!
Türkiye'ye geçen Yunan askerleri gözaltında!Türkiye'ye geçen Yunan askerleri gözaltında!
Eğlence mekanını kurşunladı! Selfie çekip babasına attıEğlence mekanını kurşunladı! Selfie çekip babasına attı
Cepheden ailesine yolladı! Cepheden ailesine yolladı!
4 küçük çocuk belediye otobüsünü çaldı! 4 küçük çocuk belediye otobüsünü çaldı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Selami Şahin'in eşi Didem Şahin'den olay sözler!

Selami Şahin'in eşi Didem Şahin'den olay sözler!

Puhu Tv’den yeni yasaya hazırlık: ‘Fi ve Çi'nin geçmiş bölümleri buzlanıyor!

Puhu Tv’den yeni yasaya hazırlık: ‘Fi ve Çi'nin geçmiş bölümleri buzlanıyor!

Afrin şehidinin babası kapıyı açıp, eşine böyle seslendi!

Afrin şehidinin babası kapıyı açıp, eşine böyle seslendi!

IŞİD'e katılmak için Suriye'ye gitmedi diye kocası tarafından defalarca bıçaklandı

IŞİD'e katılmak için Suriye'ye gitmedi diye kocası tarafından defalarca bıçaklandı

Mert Fırat, Gökçe Bahadır ile set aşkı iddialarına noktayı koydu

Mert Fırat, Gökçe Bahadır ile set aşkı iddialarına noktayı koydu

Quaresma'nın alacağı ceza belli oldu!

Quaresma'nın alacağı ceza belli oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Pompalı tüfeğine doldur boşalt yaparken kendini öldürdü

Pompalı tüfeğine doldur boşalt yaparken kendini öldürdü

Pompalı tüfeğine doldur boşalt yaparken kendini öldürdü

Pompalı tüfeğine doldur boşalt yaparken kendini öldürdü

Boşanmak isteyen eşini av tüfeğiyle öldürdü!

Boşanmak isteyen eşini av tüfeğiyle öldürdü!

Malatya'da korkunç kaza! Araba ikiye ayrıldı

Malatya'da korkunç kaza! Araba ikiye ayrıldı

IŞİD'e katılmak için Suriye'ye gitmedi diye kocası tarafından defalarca bıçaklandı

IŞİD'e katılmak için Suriye'ye gitmedi diye kocası tarafından defalarca bıçaklandı

Otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.