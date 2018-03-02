Mardin polisinden huzur operasyonu

Mardin Polisi, “Türkiye Güven Huzur Uygulaması 10” kapsamında 92 ekip ve 743 personelle denetim gerçekleştirdi.
Mardin Emniyet Müdürlüğü ekipleri, “Türkiye Güven Huzur Uygulaması 10” kapsamında il genelinde asayiş uygulaması düzenledi. Yaklaşık 5 saat devam eden denetimlere 92 ekip, 743 personel ve 3 arama köpeği katıldı. 48 umuma açık iş yeri, 264 araç, 2 bin 720 şahıs sorgulandı. Arandığı tespit edilen 13 şahıs yakalandı, 44 araca 18 bin 847 TL ceza yazılarak 9 araç trafikten men edildi.
Son dakika Denizli'de bombalı tuzak! Trafiğe kapatıldı
Afrin şehidinin babası kapıyı açıp, eşine böyle seslendi!
Putin, dünyaya rest çekti: Bizi dinleme zamanınız geldi
ABD'de son dakika gelişmesi! Sığınaklara girin çağrısı
Samsung Galaxy S9+ "En iyi kameraya sahip telefon" seçildi!
Son dakika! 4 parti ittifak kurduklarını açıkladı
Padişahların sırları
Siyaset gündemine bomba gibi düşen ziyaret! CHP, İYİ parti arasında mütabakat!
Korkunç cinayet: Ya borcunu ver ya da eşini!
Sözleşmeli öğretmenlik ön başvuru için sistem açıldı! MEB, 20 bin sözleşmeli öğretmen alacak!
Film yıldızı itiraf etti! Meğer 4 yıl önce...
Otobüs kaçıran dört küçük kafadar İstanbul'u birbirine kattı
Whatsapp'la ilgili bomba haber! Milyonlarca kullanıcı bunu bekliyordu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum