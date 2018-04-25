Mardin’de 1 milyonluk vurgunda 4 tutuklama

Mardin’de devleti 1 milyon lira zarara uğrattığı gerekçesiyle jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan 19 kişiden 4’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, geçtiğimiz günlerde Mardin merkez Artuklu ve Mazıdağı ilçelerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, devleti 1 milyon lira zarara uğrattıkları bilgisini alan Mardin Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Şube ekipleri, Mardin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde ve Mazıdağı İlçe Müdürlüğünde görevli olan aralarında müdür, veteriner, mühendis ve sivil vatandaşların da bulunduğu kişilere yönelik operasyon başlattı. Çalışmalarda 19 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şahıslardan 5’i serbest bırakılırken, 14’ü savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarıldı. Tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edilen şahıslardan 4’ü tutuklanırken, 10’u da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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