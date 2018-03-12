Mardin’de 1 ton patlayıcı ele geçirildi

Mardin’in Nusaybin ve Artuklu ilçeleri kırsalında terör örgütü PKK’ya yönelik yapılan operasyonda, bin 20 kilogram patlayıcı ele geçirildi.
Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, "Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilimiz Nusaybin ve Artuklu ilçeleri kırsal alanında bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarını etkisiz hale getirmek, bunlar tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınık ve barınakları bularak imha etmek maksadıyla yapılan operasyonda, 8 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet G19/GMOD marka tabanca, 2 adet bu tabancaya ait şarjör, 19 adet el bombası, 3 adet roketatar mühimmatı ve sevk fişeği, 1 adet ÇNR mühimmatı, 220 kilogram plastik patlayıcı, 800 kilogram mazot ile güçlendirilmiş amonyum nitrat, 10 adet fünye, 25 adet pil, çok sayıda tıbbi malzeme ve yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir" denildi.
Yapılan açıklamada ayrıca, haklarında arama kararı bulunan 4 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı kaydedildi.
Acı haber geldi: 1 asker şehit
Yakalanan terörist her şeyi itiraf etti! İşte Kandil'in alçak planı
Tansiyonu yükseltecek hamle! Türkiye sınırında...
Araplar şokta! Prensesi saraydan kaçırdılar
Kocaeli'de öfkeli şahıs dehşeti! Parkta görüntülerini çektiği çocuklara saldırdı
Babanın yüreği karara dayanmadı!
Tarihe tanıklık edin! İşte siyah-beyaz İstanbul
Fenomen hemşire dünyanın dilinde! Öyle pozlar yayınladı ki...
Instagram'da büyük değişiklik: Bugün girenler şaşkın!
Nokia'dan yeni bir bomba geliyor!
Canan Karatay uyardı: Bu fıstıklardan uzak durun!
Okuyucu Yorumları 0 yorum