Mardin'de 2 kaymakam açığa alındı (2)

EV VE MAKAMLARINDA ARAMA YAPILDI

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sürdürülen FETÖ soruşturma kapsamında açığa alınan Ömerli Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erol Korkmaz ile Dargeçit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Yaşar Yeşiltaş, gözaltına alındı. Aynı zamanda kayyum görevini de sürdüren kaymakamların ev ve hükümet konağındaki makam odalarında terörle mücadele ekipleri tarafından arama yapıldı. Soruşturma sürdürülüyor.