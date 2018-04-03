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Mardin'de 2 kaymakam açığa alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2018 18:19 | Son Güncelleme

 MARDİN'in Ömerli ile Dargeçit ilçelerinde aynı zamanda Belediye Başkan Vekilliği görevini de yapan kaymakamlar, yürütülen bir soruşturmla kapsamında geçici olarak açığa alındı.

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA) - MARDİN'in Ömerli ile Dargeçit ilçelerinde aynı zamanda Belediye Başkan Vekilliği görevini de yapan kaymakamlar, yürütülen bir soruşturmla kapsamında geçici olarak açığa alındı.
İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında Ömerli Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erol Korkmaz ile Dargeçit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Yaşar Yeşiltaş, Bakanlık emriyle geçici olarak açığa alındı. Mardin Valisi Mustafa Yaman'ın kaymakamlara açığına alınma ile ilgili yazıyı tebliğ ettiği öğrenildi.

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