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  Mardin'de 2 terörist etkisiz hale getirildi, 48 sığınak imha edildi

YAŞAM HABERLERİ | 26.12.2017 14:18 | Son Güncelleme 48 dakika önce

MARDİN, (DHA)- MARDİN'in Dargeçit ve Midyat ilçelerinde Aralık ayında yapılan operasyonlarda 2 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği ve 48 depo, sığınak, barınak ve mağaranın tahrip edilerek kullanılamaz hale getirildiği belirtildi.

Mardin Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Dargeçit ve Midyat ilçeleri kırsal alanlarında Aralık ayında yapılan operasyonların sonucu ile ilgili bilgi verilerek, "Operasyonlar neticesinde; 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiş, bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan 48 depo, sığınak, barınak ve mağara tahrip edilerek, kullanılmaz hale getirilmiştir. Operasyonlarda edilen depo, sığınak, barınak ve mağaralarda; 6 çeşitli marka ve model silah, bin 165 muhtelif çaplarda mühimmat, 8 optik malzeme ve haberleşme cihazı ve çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi, mayın ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirilmiştir. Bunun yanısıra; 1 tabanca, RPG-7 roketatar, 4 Kalaşnikof piyade tüfeği, bin 78 muhtelif fişek, 78 roketatar sevk fişeği ve mühimmatı, 6 doçka mühimmatı, 3 el bombası, 2 telsiz, 2 gece görüş dürbünü, 2 dürbün, 1 ses kayıt cihazı, 1 kamera, 232 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan malzeme, 8 tüp, 110 fünye, 11 elektrikli devre, 3 antenli kumanda, 46 pil ve 3 telsiz düzeneği ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler Cumhuriyet Savcılığı talimatı ile laboratuvar analizi ve inceleme için muhafaza altına alınmış, patlayıcı maddeler ise kontrollü olarak imha edilmiştir. Bölge halkımızın desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde faaliyetlerimiz kararlılıkla devam edecektir" denildi.

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