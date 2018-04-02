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Mardin’de 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2018 23:27 | Son Güncelleme

Mardin’de polis ekiplerinin yol kontrolü sırasında bir araçta 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Mardin KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, yol kontrolü sırasında bir araçta 5 bin paket gümrük kaçağı sigara buldu.

Mardin’de 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Mardin’de polis ekiplerinin yol kontrolü sırasında bir araçta 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Mardin KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, yol kontrolü sırasında bir araçta 5 bin paket gümrük kaçağı sigara buldu. Sigaralara el konulurken, araçtaki 1 kişi gözaltına alındı. Şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

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