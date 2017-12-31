Mardin'de 52 kilo ağırlığında tuzaklanmış patlayıcı bulundu

MARDİN, (DHA) - MARDİN'in Nusaybin ve Kızıltepe ilçelerinde gerçekleştirilen oparasyonlarda, PKK'lı teröristlerce mutfak tüpü içerisinde yerleştirilmiş 52 kilo patlayıcı, anti tank mühimmatı ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bugün İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Nusaybin ilçesinde arazi tarama faliyetinin düzenlediği belirtilerek, "Terörle mücadele kapsamında arazi tarama faaliyetleri esnasında taşlar arasına gizlenmiş, 12 kiloluk mutfak tüpleri içerisine yerleştirilmiş 50 kilo ağırlığında el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirilmiş olup, patlayıcı kontrollü bir şekilde imha edilmiştir" denildi.
YOL KENARINDA CEPHANE ELE GEÇİRİLDİ
Valilik açıklamasında, 29 Aralık'ta Kızıltepe ilçesinde terörle mücadele kapsamında yol arama-tarama faaliyeti gerçekleştirildiği ve yol kenarında bir sırt çantası içerisinde, 6 adet anti tank mühimmatı, 2 kilo pilastik patlayıcı, 10 metre infilaklı fitil, 8 adet elektrikli fünye, 6 adet elektronik devre düzeneği, 3 adet pil, 1 adet Kumanda ele geçirildiği de belirtildi. Ele geçirilen malzemelerin olay yeri inceleme birimi tarafından muhafaza altına alındıktan sonra kontrollü bir şekilde imha edildiği belirtilen açıklamada, "Bölge halkımızın desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edeceği, kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.
FOTOĞRAFLI
Korkunç uçak kazası! 12 kişi hayatını kaybetti
Kato Dağı'nda yılbaşı sürprizi! Yıldız futbolcu ve şarkıcı...
Taksim'de korkutan olay! Çok sayıda ekip sevk edildi
İlk kez Taksim'de kullanıldı! Saldırıları önlemek için...
Kadınlar dikkat! Sütyen takmadığınızda başınıza neler geliyor?
Dünyanın en gizemli ülkesi 2018'e böyle girdi!
Kanseri yendi, kazada başı Sunroof’a sıkışıp can verdi!
Erkeklerin yüzde 73’ü banyoda ilişkiye girmek istiyor!
İstanbul'da sabaha karşı korkunç cinayet! Sokakta yaşam mücadelesi veriyordu
Abdullah Gül'den Erdoğan'ın eleştirilerine yanıt
Bahçeli’nin yeni yıl mesajında dikkat çeken ifade
Okuyucu Yorumları 0 yorum