HABER

Mardin'de 52 kilo ağırlığında tuzaklanmış patlayıcı bulundu

YAŞAM HABERLERİ | 31.12.2017 17:54 | Son Güncelleme 10 saat önce

MARDİN, (DHA) - MARDİN'in Nusaybin ve Kızıltepe ilçelerinde gerçekleştirilen oparasyonlarda, PKK'lı teröristlerce mutfak tüpü içerisinde yerleştirilmiş 52 kilo patlayıcı, anti tank mühimmatı ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bugün İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Nusaybin ilçesinde arazi tarama faliyetinin düzenlediği belirtilerek, "Terörle mücadele kapsamında arazi tarama faaliyetleri esnasında taşlar arasına gizlenmiş, 12 kiloluk mutfak tüpleri içerisine yerleştirilmiş 50 kilo ağırlığında el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirilmiş olup, patlayıcı kontrollü bir şekilde imha edilmiştir" denildi.

YOL KENARINDA CEPHANE ELE GEÇİRİLDİ

Valilik açıklamasında, 29 Aralık'ta Kızıltepe ilçesinde terörle mücadele kapsamında yol arama-tarama faaliyeti gerçekleştirildiği ve yol kenarında bir sırt çantası içerisinde, 6 adet anti tank mühimmatı, 2 kilo pilastik patlayıcı, 10 metre infilaklı fitil, 8 adet elektrikli fünye, 6 adet elektronik devre düzeneği, 3 adet pil, 1 adet Kumanda ele geçirildiği de belirtildi. Ele geçirilen malzemelerin olay yeri inceleme birimi tarafından muhafaza altına alındıktan sonra kontrollü bir şekilde imha edildiği belirtilen açıklamada, "Bölge halkımızın desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edeceği, kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.

FOTOĞRAFLI

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Milli Piyango bileti sorgula! Milli Piyango sonuçları belli oldu!

Milli Piyango bileti sorgula! Milli Piyango sonuçları belli oldu!

Son dakika: Balıkesir'de deprem! (Son depremler-AFAD)

Son dakika: Balıkesir'de deprem! (Son depremler-AFAD)

WhatsApp neden çöktü? BTK'dan açıklama geldi

WhatsApp neden çöktü? BTK'dan açıklama geldi

Nazlı Çelik Engin Öztürk'ün evine girerken görüldü

Nazlı Çelik Engin Öztürk'ün evine girerken görüldü

Bu kez de Karaköy'de ortaya çıktılar

Bu kez de Karaköy'de ortaya çıktılar

Eşe, sevgiliye yeni yıl mesajları, Romantik ve güzel yeni yıl mesajları 2018

Eşe, sevgiliye yeni yıl mesajları, Romantik ve güzel yeni yıl mesajları 2018

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Liseli genç önce arkadaşını sonra kendini vurdu

Liseli genç önce arkadaşını sonra kendini vurdu

Kanseri yendi, kazada başı Sunroof’a sıkışıp can verdi!

Kanseri yendi, kazada başı Sunroof’a sıkışıp can verdi!

İstanbul'da sabaha karşı korkunç cinayet! Sokakta yaşam mücadelesi veriyordu

İstanbul'da sabaha karşı korkunç cinayet! Sokakta yaşam mücadelesi veriyordu

Rezidansta şüpheli ölüm: İntihar mı, cinayet mi?

Rezidansta şüpheli ölüm: İntihar mı, cinayet mi?

Günler sonra sevindiren haber... 'Çimen' kurtarıldı

Günler sonra sevindiren haber... 'Çimen' kurtarıldı

Evde kendi içkisini üretenlere kötü haber!

Evde kendi içkisini üretenlere kötü haber!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.