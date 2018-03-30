Mardin’de 7 bin 110 paket kaçak sigara ele geçirildi

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde polis ekiplerince yapılan denetimlerde toplam 7 bin 110 paket kaçak sigara ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, devriye görevi yapan polis ekiplerin durumlarından şüphelendikleri 2 kişiyi durdurdu. Yapılan kontroller sırasında şahısların elindeki poşette bin 290 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.
Öte yandan, Kızıltepe Kom Grup Amirliği ekipleri tarafından yapılan uygulama sırasında iki araç içerisinde gizlenmiş 5 bin 820 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alındı.
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