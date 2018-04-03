Mardin’de 7 PKK’lı tutuklandı

Mardin’de gözaltına alınan PKK/KCK terör örgütü üyesi 7 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile genelinde PKK/KCK terör örgütü adına ilde faaliyet yürüten şahısların faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar başlatıldı. Terör örgütü adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen 13 şüpheli şahıs, TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince eşzamanlı olarak operasyonla gözaltına alındı. 7 şahıs tutuklandı, 6 şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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