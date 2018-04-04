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Mardin'de 722 kilo esrar ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 04.04.2018 12:07 | Son Güncelleme

 MARDİN'de polisin şüphe üzerine durdurup arama yaptığı minibüste 722 kilo 150 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

Mardin'de 722 kilo esrar ele geçirildi

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN'de polisin şüphe üzerine durdurup arama yaptığı minibüste 722 kilo 150 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Midyat'ta durumundan şüphelendikleri 56 plakalı minibüsü durdurdu. Araçta yapılan aramada, 99 pakette, 42 kilo 700 gramı toz esrar olmak üzere toplam 722 kilo 150 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili araç sürücüsü Mevlüt A., gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mevlüt A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Terör örgütü PKK'nın finans kaynağı olan uyuşturucuyla mücadelenin devam edeceği belirtildi.

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Mardin'de 722 kilo esrar ele geçirildiMardin'de 722 kilo esrar ele geçirildiMardin'de 722 kilo esrar ele geçirildi

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