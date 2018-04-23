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Mardin’de aranan 20 şahıs yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.04.2018 00:40 | Son Güncelleme

Mardin’de haklarında yakalama kararı bulunan 20 şahıs yakalandı.Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, 29 ekip ve 85 polis ile il genelinde haklarında çeşitli suçlardan hapis cezası ve araması bulunanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Mardin’de aranan 20 şahıs yakalandı

Mardin’de haklarında yakalama kararı bulunan 20 şahıs yakalandı.
Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, 29 ekip ve 85 polis ile il genelinde haklarında çeşitli suçlardan hapis cezası ve araması bulunanlara yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda yaralama, tehdit, ‘nafaka hükümlerine uymamak’, ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’, hırsızlık, ‘başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama’, uyuşturucu ticareti gibi suçlardan araması ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 20 şahıs yakalandı. İl merkezinde 3 şahıs, Kızıltepe ilçesinde 14 şahıs, Yeşilli ilçesinde 1 şahıs Nusaybin ilçesinde 1 şahıs ve Derik ilçesinde 1 şahıs olmak üzere Mardin genelinde toplam 20 aranan şahıs hakkında yasal işlemlerin yapıldığı kaydedildi.

Mardin’de aranan 20 şahıs yakalandı

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