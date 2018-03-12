Mardin’de aranan 44 kişi yakalandı

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında arama kararı bulunan 44 kişiyi gözaltına aldı.
Mardin polisi, il genelinde suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Kızıltepe, Nusaybin, Derik ve Mazıdağı ilçelerinde uyuşturucu madde satışı yapan, madde bulunduran, kullanan, alkollüyken araç kullanan şahıslara yönelik asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Ekipler, aranması olan 44 şahsı yakaladı. Şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığı belirtildi.
Erdoğan'ın mektubu 23 milyon eve gönderilecek
Türkiye'den Almanya'ya nota! Canlı yayında açıkladı
ABD'den yeni hamle! 'Harekete geçme zamanı geldi'
TBMM'de sinirler gerildi! Kaya'nın sözleri tepki çekti, mikrofonu kapatıldı
Bursa'da 'gondol' devrildi!
Tansiyonu yükseltecek hamle! Türkiye sınırında...
Kocaeli'de öfkeli şahıs dehşeti! Parkta görüntülerini çektiği çocuklara saldırdı
Babanın yüreği karara dayanmadı!
Tarihe tanıklık edin! İşte siyah-beyaz İstanbul
Fenomen hemşire dünyanın dilinde! Öyle pozlar yayınladı ki...
Instagram'da büyük değişiklik: Bugün girenler şaşkın!
Nokia'dan yeni bir bomba geliyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum