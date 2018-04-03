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Mardin’de aranması olan 39 kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2018 10:45 | Son Güncelleme

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde aranması olan 39 kişiyi gözaltına aldı.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde aranması olan 39 kişiyi gözaltına aldı. Şahıslar hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı belirtildi.
Edinilen bilgiye göre, Mardin polisi, Artuklu, Kızıltepe, Nusaybin ve Mazıdağı ilçelerinde dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, yağma, adam yaralama ve hırsızlık gibi çeşitli suçlardan aranması olan toplamda 39 şahsı gözaltına aldı. Şahıslar hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

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