Mardin’de aranması olan 40 kişi yakalandı

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında arama kararı bulunan 40 kişiyi gözaltına aldı. Şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığı belirtildi.

Mardin polisi, il genelinde suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Polisler, Kızıltepe, Nusaybin, Derik ve Mazıdağı ilçelerinde uyuşturucu madde satışı yapan, madde bulunduran, kullanan, hırsızlık yapan ve terör örgütü propagandası yapan şahısların yakalanmasına yönelik uygulamalar gerçekleştirdi. Ekipler, aranması olan 40 kişiyi gözaltına aldı. Şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığı belirtildi.