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Mardin'de arazi kavgası: 1 ölü, 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.06.2018 15:13 | Son Güncelleme

 MARDİN'in Artuklu ilçesine bağlı Cevizli köyünde, iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada, 1 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.  Merkez Artuklu ilçesine bağlı Cevizli köyünde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN'in Artuklu ilçesine bağlı Cevizli köyünde, iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada, 1 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.
Merkez Artuklu ilçesine bağlı Cevizli köyünde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavgada, 1 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Jandarma, olayların daha fazla büyümemesi için köyde ve yaralıların kaldırıldığı hastanelerde önlem aldı.

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