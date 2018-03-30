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Mardin’de asayiş uygulaması

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2018 20:58 | Son Güncelleme

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü, il genelinde 579 personelle denetimler gerçekleştirdi.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü, il genelinde 579 personelle denetimler gerçekleştirdi. Çalışmalarda bin 938 kişi sorgulanırken bir kişi yakalandı. 2 araca 216 TL ceza kesildi.
Mardin polisi, il genelinde huzur operasyonlarına devam ediyor. Denetimlerde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda eş zamanlı uygulamalar gerçekleştirdi. İl genelinde 69 ekiple 579 polisle ve 3 arama köpeğinin katılımıyla 30 iş yeri denetlendi. 104 araçta arama yapılırken bin 938 şahsın kimliği sorgulandı. Arandığı tespit edilen bir şahıs yakalandı. 11 şahsa adli işlem uygulanırken 2 araca 216 TL ceza kesildi.

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