Mardin’de başkalarının yerine ehliyet sınavına giren 12 kişi yakalandı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde başkalarının yerine ehliyet sınavına girmeye çalışan 12 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kızıltepe ilçesi Fırat Mahallesi Süleyman Demirel Ortaokulunda düzenlenen motorlu taşıtlar sürücü kursiyerleri sınavına başkalarına ait kimlik bilgilerini kullanan 12 şahıs tespit edildi. Kamuoyunda joker olarak tabir edilen 12 şahıs Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheli şahısların Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine götürülerek işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.