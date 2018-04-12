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Mardin’de çatıda görevli polis memuru düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 12.04.2018 13:38 | Son Güncelleme

Mardin Müzesi’nin açılış töreni nedeniyle çatıda görev yapan bir polis memuru düştü.

Mardin Müzesi’nin açılış töreni nedeniyle çatıda görev yapan bir polis memuru düştü. Yaralanan polis memuru, hastaneye kaldırıldı.
Olay, Mardin Müzesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş’un da katılımıyla açılışı bugün yapılan Mardin Müzesi’nin çatısında çevre güvenliğini sağlamak amacıyla görevlendirilen bir özel harekat polisi düştü. Yaralanan polis memuru, ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

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