Mardin'de, FETÖ şüphelisi 4 kişi tutuklandı

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA) - MARDİN'de, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Mardin Emniyet Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi, "Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile ilimiz genelinde FETÖ Silahlı Terör Örgütü adına faaliyet yürüten şahısların faaliyetlerinin deşifresine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; FETÖ/PDY Terör Örgütü adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen 4 şüpheli şahıs, TEM Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 22 Mayıs 2018 günü eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınmıştır. Şahıslar haklarında hazırlanan tahkikat evraklarıyla birlikte 04 Haziran 2018 günü adli makamlara sevk edilmiş olup, çıkarıldıkları mahkemece 4 şahıs tutuklanarak, cezaevine teslim edilmiştir. Terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilip engellenmesine yönelik yürütmüş olduğumuz çalışmalar kararlılıkla devam edecektir."
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