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Mardin'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2018 15:55 | Son Güncelleme

MARDİN'de, haklarında terör örgütü PKK üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulanan 2 kişi, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.

MARDİN, (DHA) - MARDİN'de, haklarında terör örgütü PKK üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulanan 2 kişi, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.
Mardin Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş cezası bulunan 1 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatılırken, dün yakalandı. Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla ise İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 5 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi daha dün yakalanarak, gözaltına alındı.

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