Mardin’de kaçak elektrik ekibine saldırı

Mardin’in Nusaybin ve Kızıltepe ilçelerinde kaçak kontrolü yapmak isteyen Dicle Elektrik Dağıtım ekipleri, kontrol yapılmasını istemeyen kişilerin saldırısına uğradı. Kızıltepe’deki saldırıda 2 şirket çalışanı darp edilerek yaralanırken, Nusaybin’de ise ekip elemanları kaçtı, saldırganlar şirkete ait araçlara zarar verdi.
Edinilen bilgilere göre, Mardin genelinde kaçak elektrik kontrollerini sürdüren Dicle Elektrik Dağıtım ekipleri, bugün 10.30 sıralarında Nusaybin ilçesi Yeşilkent Mahallesi’ne gitti. 4 şirket çalışanı, önceden planlandığı gibi mesken ve iş yerlerinde çalışma yapmaya başladı. Mahallede kaçak elektrik kontrolü yapıldığını öğrenen bir grup, çalışanların bulunduğu yere gelerek önce küfür etti, ardından saldırdı. Bunun üzerine ekipteki görevliler kaçarak canlarını kurtarırken, araçları mahallede kaldı. Aynı grup şirkete ait aralara taş ve tekmelerle saldırarak hasar verdi. Dicle Elektrik Dağıtım çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis geldi.
Kızıltepe’de 2 çalışan yaralandı
Kızıltepe ilçesi Yenimahalle semtinde ise bir apartmana kaçak kontrolü için giden Dicle Elektrik enerji kayıpları biriminde çalışan 2 görevli, kontrol yapılmasını istemeyen bina sakinlerinin saldırısına uğradı. Saat 11.00’de yaşanan saldırıda şirket çalışanları yumruk, tekme ve sopa darbeleri ile yaralandı. Yaralı 2 kişi olay yerine gelen polislerinin yardımı ile Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olaylarla ilgili inceleme başlatıldı.
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