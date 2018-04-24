Mardin’de kazı sırasında insan kemikleri ortaya çıktı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde elektrik ve doğalgaz çalışması sırasında bir insana ait olduğu belirlenen kafatasına rastlandı.
Kızıltepe ilçesinde Aşiti Mahallesi’nden sonra ilçe merkezinde başlayan doğalgaz ve elektrik çalışmaları kapsamında yapılan kazılar sırasında Urfa Caddesi’nde insan kafatasına ve kemiklere rastlandığı belirtildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, alana güvenlik şeridi çekti. Olay yerine savcının ve bir arkeoloğun çağrıldığı öğrenildi.
Ekipler çalışmalarını sürdürüyor.
Kılıçdaroğlu'ndan ittifak açıklaması: Bütün siyasi parti liderlerine sesleniyorum
Erdoğan'dan son dakika Abdullah Gül yorumu
Avrupa'dan Türkiye'ye 'seçimleri erteleyin' çağrısı
e-Devlet'ten yeni uygulama! 24 Haziran seçimleri için milletvekili adayları sabıka kayıtlarını ulaşabilecek
Abla kardeş bir olup hayatını mahvetti
Sosyal medyadaki 'meydan okuma' furyası ölümle sonuçlandı! Dehşet anları kamerada
Yatak odası görüntülerini arkadaşlarına izleten sevgilisinin cinsel organını kesti!
Yeğeninin kocasıyla kaçtı!
Apple iPhone 5s'i ‘öldürmeyecek'
Dünyanın en çok satan spor otomobili belli oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum