Mardin’de kazı sırasında insan kemikleri ortaya çıktı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde elektrik ve doğalgaz çalışması sırasında bir insana ait olduğu belirlenen kafatasına rastlandı.

Kızıltepe ilçesinde Aşiti Mahallesi’nden sonra ilçe merkezinde başlayan doğalgaz ve elektrik çalışmaları kapsamında yapılan kazılar sırasında Urfa Caddesi’nde insan kafatasına ve kemiklere rastlandığı belirtildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, alana güvenlik şeridi çekti. Olay yerine savcının ve bir arkeoloğun çağrıldığı öğrenildi.

Ekipler çalışmalarını sürdürüyor.