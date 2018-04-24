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Mardin’de kazı sırasında insan kemikleri ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.04.2018 13:14 | Son Güncelleme

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde elektrik ve doğalgaz çalışması sırasında bir insana ait olduğu belirlenen kafatasına rastlandı.Kızıltepe ilçesinde Aşiti Mahallesi’nden sonra ilçe merkezinde başlayan doğalgaz ve elektrik çalışmaları kapsamında yapılan kazılar sırasında Urfa Caddesi’nde insan kafatasına ve kemiklere rastlandığı belirtildi.

Mardin’de kazı sırasında insan kemikleri ortaya çıktı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde elektrik ve doğalgaz çalışması sırasında bir insana ait olduğu belirlenen kafatasına rastlandı.
Kızıltepe ilçesinde Aşiti Mahallesi’nden sonra ilçe merkezinde başlayan doğalgaz ve elektrik çalışmaları kapsamında yapılan kazılar sırasında Urfa Caddesi’nde insan kafatasına ve kemiklere rastlandığı belirtildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, alana güvenlik şeridi çekti. Olay yerine savcının ve bir arkeoloğun çağrıldığı öğrenildi.
Ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Mardin’de kazı sırasında insan kemikleri ortaya çıktı

Mardin’de kazı sırasında insan kemikleri ortaya çıktı

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