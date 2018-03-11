HABER

Mardin’de Narkotik ve KOM uygulaması

YAŞAM HABERLERİ  | 11.03.2018 13:53 | Son Güncelleme

Mardin Emniyet Müdürlüğü il genelinde uyuşturucu ve kaçakçılık uygulaması yaptı.Mardin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile KOM ve Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, 25 bin 280 paket gümrük kaçak sigara, 150 kilogram gümrük kaçak nargile tütünü, 1 adet ruhsatsız tabanca, satışa hazır 100 fişek halinde satışa hazır bağımlılık yapıcı madde, 163,25 gram bağımlılık yapıcı madde ve Bağımlılık yapıcı madde satışında kullanılan 1 adet hassas terazi ele geçirilmiştir” denildi.Açıklamada olaylarla ilgisi bulunan 17 şahsın gözaltına alındığı kaydedildi.

Mardin Emniyet Müdürlüğü il genelinde uyuşturucu ve kaçakçılık uygulaması yaptı.
Mardin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile KOM ve Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, 25 bin 280 paket gümrük kaçak sigara, 150 kilogram gümrük kaçak nargile tütünü, 1 adet ruhsatsız tabanca, satışa hazır 100 fişek halinde satışa hazır bağımlılık yapıcı madde, 163,25 gram bağımlılık yapıcı madde ve Bağımlılık yapıcı madde satışında kullanılan 1 adet hassas terazi ele geçirilmiştir” denildi.
Açıklamada olaylarla ilgisi bulunan 17 şahsın gözaltına alındığı kaydedildi.

CHP grup toplantısı iptal edildiCHP grup toplantısı iptal edildi
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?
Prezervatif isyanı: Çok küçük geliyorPrezervatif isyanı: Çok küçük geliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Lise öğrencisinin esrarengiz ölümü! İki erkek arkadaşını eve çağırdı ve...

Lise öğrencisinin esrarengiz ölümü! İki erkek arkadaşını eve çağırdı ve...

Mehmet Aslantuğ: Hülya Koçyiğit’e katılmıyorum

Mehmet Aslantuğ: Hülya Koçyiğit’e katılmıyorum

Arslan Bulut yazdı: AKP'deki düşüş durdurulamıyor!

Arslan Bulut yazdı: AKP'deki düşüş durdurulamıyor!

E-devlet'te hangi hizmetler var? İşte en faydalı 11 hizmet

E-devlet'te hangi hizmetler var? İşte en faydalı 11 hizmet

54 kesik elin sırrı çözüldü

54 kesik elin sırrı çözüldü

‘23 Nisan başkanı’ öğrenci intihar etti

‘23 Nisan başkanı’ öğrenci intihar etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dere kenarında cesedi bulunmuştu, cinayeti ortağının ağabeyinin işlediği belirlendi

Dere kenarında cesedi bulunmuştu, cinayeti ortağının ağabeyinin işlediği belirlendi

Biga’daki gasp zanlıları yakalandı

Biga’daki gasp zanlıları yakalandı

Devrilen traktörün altında kalan imam, öldü

Devrilen traktörün altında kalan imam, öldü

Denizli'de korkunç cinayet! Vahşet kameraya takıldı!

Denizli'de korkunç cinayet! Vahşet kameraya takıldı!

Emekli postacı evinde ölü bulundu

Emekli postacı evinde ölü bulundu

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.