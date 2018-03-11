Mardin’de Narkotik ve KOM uygulaması

Mardin Emniyet Müdürlüğü il genelinde uyuşturucu ve kaçakçılık uygulaması yaptı.
Mardin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile KOM ve Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, 25 bin 280 paket gümrük kaçak sigara, 150 kilogram gümrük kaçak nargile tütünü, 1 adet ruhsatsız tabanca, satışa hazır 100 fişek halinde satışa hazır bağımlılık yapıcı madde, 163,25 gram bağımlılık yapıcı madde ve Bağımlılık yapıcı madde satışında kullanılan 1 adet hassas terazi ele geçirilmiştir” denildi.
Açıklamada olaylarla ilgisi bulunan 17 şahsın gözaltına alındığı kaydedildi.
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