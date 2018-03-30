Mardin'de öldürülen terörist, birçok saldırının faili çıktı

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN'in Dargeçit ilçesinde 4 gün önce düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 PKK'lı teröristten birinin, 'Alişer Tori' kod adlı Burhan Duygun olduğu belirlendi. Teröristin, bölgede birçok olayın faili olduğu belirtildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik Dargeçit ilçesi kırsalında 26 Mart'ta gerçekleştirilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin kimliği belirlendi. Kimliği belirlenen teröristin 'Alişer Tori' kod adlı Burhan Duygun olduğu tespit edildi. Teröristin, örgütün çeşitli kamplarında bomba, mayın ve el yapımı patlayıcı konularında eğitim aldığı, Van'da gerçekleştirilen birçok saldırıda kullanılan bomba ve el yapımı patlayıcı düzeneklerini hazırladığı belirtildi.
Güvenlik birimlerinin verdiği bilgiye göre, Burhan Duygun'un, 29 Haziran 2016'da Van'ın Gürpınar ilçesindeki Güzelsu Jandarma Karakoluna bombalı araçla düzenlenen, bir sivilin hayatını kaybetmesi, 2'si asker 4 kişinin yaralanması; 17 Ağustos 2016'da Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde polisevi ve polis merkezinin bulunduğu binaya bomba yüklü araçla gerçekleştirilen ve 2'si polis, 4 kişinin şehit edilmesi, 14'ü polis 71 kişinin yaralanması ve 12 Eylül 2016'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde AK Parti Van İl Başkanlığı'nın önünde bulunan polis noktası yakınında park edilen bombalı aracın infilak ettirilmesi ile 46'sı sivil, 50 kişinin yaralanması eylemlerinin faili olduğu belirtildi.
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