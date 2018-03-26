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Mardin'de PKK/KCK operasyonu: 24 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2018 10:08 | Son Güncelleme

MARDİN'in Nusaybin, Savur, Ömerli, Kızıltepe, Derik, Mazıdağı ve merkez Artuklu ilçelerinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 24 kişi gözaltına alındı.

MARDİN, (DHA)- MARDİN'in Nusaybin, Savur, Ömerli, Kızıltepe, Derik, Mazıdağı ve merkez Artuklu ilçelerinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 24 kişi gözaltına alındı.
Merkez Artuklu dahil toplam 7 ilçede düzenlenen operasyonla ilgili Mardin Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, "20 Mart 2018 günü saat 06.00 sıralarında Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince icra edilen operasyonda Nusaybin, Savur, Ömerli, Kızıltepe, Derik, Mazıdağı ve Artuklu ilçelerinde PKK/KCK terör örgütü mensupları ile irtibat ve iltisak halinde bulunduğu tespit edilen 32 şahsın yakalanmasına yönelik operasyon başlatılmıştır. İcra edilen operasyon kapsamında; toplam 24 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Bölge halkımızın desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edeceği, kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.

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