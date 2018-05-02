Mardin'de pompalı saldırı: 1 ölü

Mehmet Ali DİNLER/KIZILTEPE (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Kızıltepe ilçesi Medya Mahallesi'nde kimliği belirsiz bir kişi tarafından pompalı tüfek ile vurulan Ali Eren (23), hayatını kaybetti.
Olay, Kızıltepe Medya Mahallesi Yoldere yolu üzerinde dün saat 23.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Ali Eren ve adı açıklanmayan bir kuzeni telefonla görüştükleri ve adı bilinmeyen başka bir kişiyle görüşmek üzere randevulaştı. Randevu yerine giden Eren ve kuzeni, araçla olay yerine gelen kişi ile bir süre görüştü. Görüşme sonrası Ali Eren araçtan çıkarken, araç içerisinde bulunan kişi Eren'e ve kuzenine pompalı tüfekle ateş açtı. Eren, saldırıda hayatını kaybederken, kuzeni yara almadan kurtuldu. Saldırgan ise tutukluk yapan pompalı tüfeğini de olay yerinde bırakarak kaçtı.
Olay yerine çok sayıda polis ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Eren'in olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edilince Cumhuriyet Savcısı'na haber verildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ali Eren'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Kızıltepe Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.
Adı açıklanmayan kuzeninin alınan ifadesinin ardından, kaçan saldırganın yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.
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